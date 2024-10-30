«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу

Пользователям «Госуслуг» начали приходить уведомления с рекомендациями сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой, пишет РИА Новости.

«Вы используете для доступа к Госуслугам почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — отмечается в уведомлении.

В качестве безопасного аналога портал предлагает сервис @xmail.ru от VK.

Прежде Минцифры рекомендовали российским пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также рассмотреть альтернативные способы двухфакторной аутентификации или перейти на отечественные платформы.

До этого стало известно, что компания Google также ограничила возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кому больше всего вредят выборы президента США.