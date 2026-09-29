Долго и счастливо: сервис подготовки брачного договора появился на Госуслугах

Сервис подготовки брачного договора появился на портале Госуслуг

На портале Госуслуг начал работу сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

С помощью нового инструмента можно заранее составить проект документа в онлайн-формате, после чего останется заверить его у нотариуса.

Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов как в браке, так и при разводе.

Услуга реализована в рамках сервиса «Обращение к нотариусу», входящего в серию «жизненных ситуаций». Новый сервис доступен на госпортале на странице «Заключение брачного договора».

Ранее 5-tv.ru писал, что брачный договор нередко воспринимают как крайнюю степень прагматизма, способную подорвать доверие между партнерами. Однако если документ составлен профессионально, он помогает сохранять в семье спокойную атмосферу, поскольку четко разграничивает личные владения каждого супруга и активы, нажитые совместно.

Суть ключевого изменения в том, что вместо стандартного законного режима совместной собственности, когда все приобретенное в браке считается общим, вводится иной порядок — раздельный, долевой или смешанный.

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