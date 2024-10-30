«Электоральные игрища»: кому больше всего вредят выборы президента США

Захарова указала на вред выборов в США для самих американцев
Фото, видео: www.globallookpress.com/Syndi Pilar; 5-tv.ru
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Голосование за следующего главу Соединенных Штатов пройдет 5 ноября.
Американскому населению вредят «электоральные игрища», которые развернулись в США накануне президентских выборов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос «Известий».
«Весь мир видит, что от безумия, в которое превратилось американская внутри- и внешнеполитическая система, страдает сам народ Соединенных Штатов Америки. И мне кажется, что очередные эти „электоральные игрища“ вредят именно гражданам США», — сказал дипломат.
Как подчеркнула Захарова, СМИ перед проведением выборов должны сохранять объективность, а не проявлять политическую ангажированность. Но именно это сейчас происходит в Штатах.
Также дипломат указала на раздробленность общества в США и неспособность американских политиков вести хоть какой-то диалог друг с другом.
Выборы президента США 2024
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru писал, что гендиректор «Известий» Владимир Тюлин прокомментировал задержание журналистов в США, которые поехали в Вашингтон для освещения выборов президента. По его словам, поездка в Штаты — настоящая рулетка, ведь даже с визой на руках человека могут «посадить в тюрьму и выпинать из страны».
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