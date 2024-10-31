Цифровые повестки и льготы по ЖКУ: что изменится в России с 1 ноября

Вступающие в силу изменения в законодательство повлияют на ряд привычных для россиян форм жизни.

С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, которые изменят жизнь миллионов человек.

Так, собственникам квартир не нужно будет предоставлять копии документов о поверке водосчетчиков в управляющую компанию. Ситуация, когда из-за просрочки жильцам приходилось платить не по потреблению, а по нормативу теперь исключена.

В последний месяц осени банки перестанут удерживать комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей. Это касается не только погашения налогов и штрафов, но и оплаты, например детских садов и кружков.

Изменится и система назначения компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Потребителю не смогут отказать, если у него есть долг, но его не взыскивали через суд.

А еще с 1 ноября заработает реестр воинского учета. Цифровая база позволит военкоматам рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.