Цифровые повестки и льготы по ЖКУ: что изменится в России с 1 ноября

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С 1 ноября в РФ водятся цифровые повестки и отменяются комиссии в системе СБП

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вступающие в силу изменения в законодательство повлияют на ряд привычных для россиян форм жизни.

С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, которые изменят жизнь миллионов человек.

Так, собственникам квартир не нужно будет предоставлять копии документов о поверке водосчетчиков в управляющую компанию. Ситуация, когда из-за просрочки жильцам приходилось платить не по потреблению, а по нормативу теперь исключена.

В последний месяц осени банки перестанут удерживать комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей. Это касается не только погашения налогов и штрафов, но и оплаты, например детских садов и кружков.

Изменится и система назначения компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Потребителю не смогут отказать, если у него есть долг, но его не взыскивали через суд.

А еще с 1 ноября заработает реестр воинского учета. Цифровая база позволит военкоматам рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.

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