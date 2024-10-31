Над Ростовской областью за ночь уничтожили девять беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА», — написал он в посте.

По предварительным данным, уточнил губернатор, никто не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек оказался ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области.