Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске. Кроме того, по данным 5-tv.ru, пострадали еще семь человек. Предварительно, под завалами еще могут находиться люди.

На месте продолжают работать экстренные службы и спасатели. На кадрах с места ЧП видно, что силой взрыва обрушились конструкции в части пятиэтажного дома на верхних этажах. Крыша просела. Груды кирпича разлетелись по территории, повредив припаркованные автомобили.

Причина хлопка выясняется.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел ранним утром в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Лобанова в Черкесске. Из здания были эвакуированы около 50 человек.