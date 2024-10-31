Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
Разрушения получили квартиры на двух верхних этажах пятиэтажки, обрушилась крыша.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске. Кроме того, по данным 5-tv.ru, пострадали еще семь человек. Предварительно, под завалами еще могут находиться люди.
На месте продолжают работать экстренные службы и спасатели. На кадрах с места ЧП видно, что силой взрыва обрушились конструкции в части пятиэтажного дома на верхних этажах. Крыша просела. Груды кирпича разлетелись по территории, повредив припаркованные автомобили.
Причина хлопка выясняется.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, хлопок газовоздушной смеси произошел ранним утром в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Лобанова в Черкесске. Из здания были эвакуированы около 50 человек.
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