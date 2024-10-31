Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до трех
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: Telegram/Официальный канал Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике/mchskchr
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Число погибших в результате взрыва в жилом доме в городе Черкесск возросло до трех человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как передает пресс-служба МЧС России по Карачаево-Черкессии в Telegram-канале, из дома эвакуировали 52 человека, их разместят в пункте временного размещения. Для ликвидации последствий происшествия ис пасения людей привлечено 92 человека и 29 единиц техники.
На кадрах, опубликованных ведомством, запечатлена работа спасателей. Из дома вынесли тело одного из погибших. Вместе с тем сотрудники МЧС перемещают машины, находящиеся рядом со зданием. Из-за обвала части дома автомобили повреждены.
По факту взрыва газа прокуратура Черкесска организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства по КЧР в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Рано утром 21 октября сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице Лободина в городе Черкесск. Из-за случившегося разрушения получили конструкции возле крыши. Хлопок произошел между четвертым и пятым этажами.
Ранее 5-tv.ru писал об одном погибшем человеке при взрыве газа в Черкесске.
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