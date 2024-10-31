Диагноз не подтвердился? Появились новые детали ДТП с автобусом в Петербурге

Что на самом деле стало причиной аварии на Малой Морской?

Стали известны новые подробности аварии с автобусом в центре Санкт-Петербурга.

Изначально основной причиной ДТП считали инфаркт у 61-летнего водителя. Его госпитализировали в Мариинскую больницу. Но после обследования проблемы с сердцем у него не подтвердились. В ближайшее время мужчину выпишут.

Накануне вечером рейсовый автобус протаранил две легковушки на Малой Морской, после чего одна из них врезалась в здание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смертельное ДТП произошло в Тюменской области. Все случилось в первом часу ночи 27 октября в Аромашевском районе.

По предварительным данным, автомобиль марки Chevrolet влетел в «Камаз», водитель которого совершал поворот на трассе. От удара легковушка сгорела. Предполагается, что водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость и дистанцию.