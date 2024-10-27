Легковушка сгорела полностью: смертельное ДТП произошло в Тюменской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

В ДТП под Тюменью погиб один человек и еще трое пострадали

Легковушка сгорела полностью: смертельное ДТП произошло в Тюменской области

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72

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На дороге была плохая видимость из-за тумана.

Авария произошла на 56-м километре дороги Голышманово-Аромашево в Тюменской области. В результате ДТП погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.

Уточняется, что все случилось в первом часу ночи 27 октября в Аромашевском районе. Был туман, видимость дороги составляла примерно 100 метров. По предварительным данным, автомобиль марки Chevrolet влетел в «Камаз», водитель которого совершал поворот на трассе. От удара легковушка сгорела. Предполагается, что водитель Chevrolet  не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

«46-летний водитель Chevrolet погиб. Трое пассажиров этого автомобиля: женщины 25-ти и 35-ти лет и 18-летний юноша получили ранения», — говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

Массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьный автобус попал в ДТП в Алтайском крае. Он столкнулся с сельскохозяйственной техникой.

Легковушка сгорела полностью: смертельное ДТП произошло в Тюменской области

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Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72

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Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72

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Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72

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