В Индии одновременно зажгли 2,5 млн лампадок, установив мировой рекорд

Рекордные два с половиной миллиона лампадок под названием дия зажгли в индийском городе Айодхья. Мероприятие организовали на набережной одной из священных для индусов рек.

Подобный размах события принес организаторам сразу два сертификата от Книги рекордов Гинесса — за количество масляных ламп и за число участников.

Но этим празднества не ограничились. Вместе с лампадками берег реки осветили с помощью современных технологий. Там прошло шоу дронов и световое представление. В конце организаторы запустили фейерверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девочка из Петербурга помогла установить новый рекорд в Каталонии. Именно благодаря ей так называемая «кастель» достигла 35 метров. Более того, София стала самой юной чемпионкой за всю историю игр.

Это — традиционная для Каталонии развлечение. Построение живых башен 14 лет назад признали нематериальным наследием ЮНЕСКО.