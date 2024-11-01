Улыбайтесь и сияйте: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя не подойдет для крутых поворотов судьбы и значимых мероприятий. Она годится для подведения итогов и плавного вхождения в зиму, которая начинается с 7 ноября по китайскому календарю.

Если вам нужно проявить активность, нейтральные энергии понедельника и пятницы могут поддержать какие-то дела. Но все же лучше не перегружать свое расписание на эту неделю.

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Понедельник, 4 ноября 2024 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

День обретает структуру «Маленькая змея превращается в дракона» и дает поддержку большинству дел. Хорош для встреч, перелетов, начала обучения, инвестирования, подписания контрактов. Однако безоблачным и безупречным его тоже нельзя назвать.

Если двигаться по энергиям дня импульсивно, есть риск получить множество поводов для разочарований. Древние тексты рекомендуют консервативное, тщательно продуманное поведение.

Совет: развивайте в себе способности лидера, слушайте наставников.

Вторник, 5 ноября 2024 года

День Водного петуха

5-tv.ru

День обладает слабой энергией, к тому же здесь притаилась звезда болезней. К врачу в такой день лучше не идти, перенесите визит на другой день.

Он годится для завершения дел, занятий рутинными процессами, но не для чего-то важного или крупного. Структура дня «Ученик бунтует против наставника» располагает к конфликтам и трудностям в отношениях с начальством.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Среда, 6 ноября 2024 года

День Деревянной собаки

5-tv.ru

Энергетически очень сложный день — крайне мало энергии, к тому же он вступает в конфликт с годом — получается буря в стакане. Совершенно точно не следует на такой день намечать запуски и начало проектов, все важные дела перенесите на другое время.

Желательно снизить время за рулем, поменьше быть в транспорте — из-за риска ДТП. В целом, такой день лучше постараться переждать. Эта среда — последний день осени по китайскому календарю. И в нем совершенно нет никакой энергии для поддержки чего-либо. Лучше в такой день отдыхать, не перенапрягаться ни физически, ни умственно.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

Четверг, 7 ноября 2024 года

День Деревянной свиньи

5-tv.ru

Первый день месяца деревянной свиньи, и начинается он с дня деревянной свиньи. Сам по себе день нейтральный, может подойти для незначительных дел. Структура «Зеленый дракон убегает» повышает риски проблем в браке, споров в паре, травм и неприятностей у девушек. Он может подойти для генеральной уборки, очищения мыслей и успокоения ума.

Совет: сияйте вместе с восходом солнца. Вы получите благословение свыше.

Пятница, 8 ноября 2024 года

День Огненной крысы

5-tv.ru

Нейтральный день, подойдет только для незначительных дел. Первый полный день зимы по китайскому календарю. Время сильной и активной воды, лучшее время для воспитания в себе воли. Офицер дня Устранение (Чу) идеально подойдет для того, чтобы сесть на диету, начать аскезу.

Совет: уделяйте больше внимания источнику своего питания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Суббота, 9 ноября 2024 года

День Огненного быка

5-tv.ru

День проходит в сопровождении самых неблагоприятных звезд. Он не подойдет для начала ремонтных работ, заключения брачного союза, празднований. Финансовые действия могут идти трудно и с ошибками. Во время поездок могут случаться аварии. Риск получения травм в экстремальных мероприятиях.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Воскресенье, 10 ноября 2024 года

День Каменного тигра

5-tv.ru

День хорош для планирования, путешествий, инвестиционных операций, начала косметического ремонта, незначительных мероприятий.

Однако содержит важную оговорку — структура дня способствует медленному течению дел, множеству препятствий на пути и финансовым потерям. Если есть выбор когда чем заниматься, то лучше всего все же этот день провести тише.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

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