Улыбайтесь и сияйте: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя не подойдет для крутых поворотов судьбы и значимых мероприятий. Она годится для подведения итогов и плавного вхождения в зиму, которая начинается с 7 ноября по китайскому календарю.
Если вам нужно проявить активность, нейтральные энергии понедельника и пятницы могут поддержать какие-то дела. Но все же лучше не перегружать свое расписание на эту неделю.
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Понедельник, 4 ноября 2024 года
День Водной обезьяны
День обретает структуру «Маленькая змея превращается в дракона» и дает поддержку большинству дел. Хорош для встреч, перелетов, начала обучения, инвестирования, подписания контрактов. Однако безоблачным и безупречным его тоже нельзя назвать.
Если двигаться по энергиям дня импульсивно, есть риск получить множество поводов для разочарований. Древние тексты рекомендуют консервативное, тщательно продуманное поведение.
Совет: развивайте в себе способности лидера, слушайте наставников.
Вторник, 5 ноября 2024 года
День Водного петуха
День обладает слабой энергией, к тому же здесь притаилась звезда болезней. К врачу в такой день лучше не идти, перенесите визит на другой день.
Он годится для завершения дел, занятий рутинными процессами, но не для чего-то важного или крупного. Структура дня «Ученик бунтует против наставника» располагает к конфликтам и трудностям в отношениях с начальством.
Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.
Среда, 6 ноября 2024 года
День Деревянной собаки
Энергетически очень сложный день — крайне мало энергии, к тому же он вступает в конфликт с годом — получается буря в стакане. Совершенно точно не следует на такой день намечать запуски и начало проектов, все важные дела перенесите на другое время.
Желательно снизить время за рулем, поменьше быть в транспорте — из-за риска ДТП. В целом, такой день лучше постараться переждать. Эта среда — последний день осени по китайскому календарю. И в нем совершенно нет никакой энергии для поддержки чего-либо. Лучше в такой день отдыхать, не перенапрягаться ни физически, ни умственно.
Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.
Четверг, 7 ноября 2024 года
День Деревянной свиньи
Первый день месяца деревянной свиньи, и начинается он с дня деревянной свиньи. Сам по себе день нейтральный, может подойти для незначительных дел. Структура «Зеленый дракон убегает» повышает риски проблем в браке, споров в паре, травм и неприятностей у девушек. Он может подойти для генеральной уборки, очищения мыслей и успокоения ума.
Совет: сияйте вместе с восходом солнца. Вы получите благословение свыше.
Пятница, 8 ноября 2024 года
День Огненной крысы
Нейтральный день, подойдет только для незначительных дел. Первый полный день зимы по китайскому календарю. Время сильной и активной воды, лучшее время для воспитания в себе воли. Офицер дня Устранение (Чу) идеально подойдет для того, чтобы сесть на диету, начать аскезу.
Совет: уделяйте больше внимания источнику своего питания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.
Суббота, 9 ноября 2024 года
День Огненного быка
День проходит в сопровождении самых неблагоприятных звезд. Он не подойдет для начала ремонтных работ, заключения брачного союза, празднований. Финансовые действия могут идти трудно и с ошибками. Во время поездок могут случаться аварии. Риск получения травм в экстремальных мероприятиях.
Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.
Воскресенье, 10 ноября 2024 года
День Каменного тигра
День хорош для планирования, путешествий, инвестиционных операций, начала косметического ремонта, незначительных мероприятий.
Однако содержит важную оговорку — структура дня способствует медленному течению дел, множеству препятствий на пути и финансовым потерям. Если есть выбор когда чем заниматься, то лучше всего все же этот день провести тише.
Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.
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