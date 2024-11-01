В Москве открылась выставка «Кукрыниксы»

Хотите посмотреть на то, как запад относился к своим вассалам полвека назад? Посмотрите на работы которые легендарных советских художников Кукрыниксов, которые сегодня выставлены в Манеже. Они нарисованы в середине прошлого века, но актуальны именно сейчас. В этом убедился корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Куприянов, Крылов, Николай Соколов — Кукрыниксы. Это смешное сокращение, которое сподвигло даже рок-группу назваться этим именем.

«Мой приятель-искусствовед мне сказал: „Не волнуйся, время Кукрыниксов еще не пришло“. Вот, видимо, сейчас пришло», — отметил сын Николая Соколова Владимир.

По сути оно и не уходило: сталинские заморозки, хрущевская оттепель, брежневский застой — политическая карикатура всегда была актуальна.

«Любая идеологическая борьба или борьба ценностей — это всегда визуализация. Вы должны видеть своего врага, он должен быть понятен. И вы должны видеть своих друзей. Кукрыниксы, в конечном счете, рисовали не только врагов, они рисовали и друзей нашей страны», — пояснил политолог, профессор института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Истоки работ Кукрыниксов стоит искать в «Окнах РОСТА» и плакатах Маяковского. Много лет художники воевали на передовой идеологического фронта. Вот фашистская гидра готова проглотить умного кролика, вот Запад клепает пасквили на СССР, вот олимпийский мишка возмущен бойкотом московской олимпиады.

«Государство было заинтересовано в этой области искусства и оно наладило великолепную форму коммуникаций по всему СССР. Поэтому, работая в журнале „Крокодил“, в газете „Правда“, они буквально каждую неделю поставляли свои „изделия“. Эти „изделия“ трансформировались и коммуницировали по всему СССР», — подчеркнул заслуженный художник РФ Геннадий Животов.

Вроде бы время идет, все меняется. Но здесь есть нюанс. Вот договор о дружбе между СССР и Китаем, или вот Нобелевскую премию мира вручили милитаристу и дельцу со значком доллара на рукаве. Или вот дядя Сэм выбивает деньги с каких-то несчастных в пользу НАТО. Вам это все ничего не напоминает?

История развивается циклично. Кукрыниксы рисовали то, что видели. А мы видим их глазами наше собственное «сейчас» — только пару циклов назад. Почитайте новости, посмотрите мемы в интернете — это же чистые Кукрыниксы, только в диджитал-формате и сделанные, что называется, на коленке. О них скоро никто не вспомнит, но Кукрыниксы — другое дело.

«Они были выдающиеся мастера своего дела — графики, прежде всего. Они иллюстрировали Гоголя, Чехова. Иллюстрировали Ильфа и Петрова. Они кроме этого еще занимались живописью. Знаменитая картина „Конец“, которая висела в Третьяковской галерее… Какой гротеск в этих изображениях, какая выразительность», — отметил художник-карикатурист Владимир Мочалов.

В одном из последних интервью Николая Соколова — того самого Никса — спросили: «Как вам удалось быть востребованными столько лет?» Он прищурился и ответил: «Приходится жить в предлагаемых обстоятельствах».

И разве он не прав? Обстоятельства приходят, уходят и возвращаются, а искусство — вечно.