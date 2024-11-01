Группировка войск «Запад» сорвала ротацию ВСУ под Харьковом

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Операторы беспилотников группировки войск «Запад» сорвали ночную ротацию подразделения ВСУ в Харьковской области. Движение противника заметили при помощи дрона с тепловизором. Затем к работе приступили коптеры с подвешенными боеприпасами.

В это время на донецком направлении российские артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ. Точный удар по нему нанес расчет гаубицы Д-20 «Южной» группировки войск.

«Огневое поражение при выявлении цели происходит через три, максимум четыре минуты. Три минуты — уже все. В цель летит снаряд», — заявил заместитель начальника штаба артиллерийского дивизиона с позывным «Фауст».

Позиции украинских боевиков были возле разрушенных жилых домов. Теперь нашим штурмовикам будет намного легче продвигаться в этом районе.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. 

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