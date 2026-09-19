Силы ПВО за день уничтожили 288 украинских дронов над Россией

|
Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Дроны ликвидировали в 13 регионах России.

Силы ПВО за день уничтожили 288 украинских дронов над РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины. Это сообщили в Минобороны России.

«В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.

Согласно уточненной информации, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО. Беспилотник отличается легкостью и дешевизной материалов в сочетании с эффективностью. К тому же он запускается с руки — ему не нужна стартовая площадка. Командир отделения БПЛА-перехватчиков Дмитрий Суханов рассказал, что за месяц сбил с помощью новой техники сбил около тридцати единиц летательных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Последние новости

22:18
За 36 часов выборов онлайн проголосовали более 2,7 млн москвичей
21:57
В Казани на избирательном участке устроили презентацию Игр кочевников
21:41
Силы ПВО за день уничтожили 288 украинских дронов над Россией
21:25
Гендиректора MIXIT Олега Пая отправили под домашний арест
21:08
Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня достигла 44,38%
20:55
Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга
Вылез из палатки и утащил в лес: самые страшные нападения медведей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен