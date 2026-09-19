Силы ПВО за день уничтожили 288 украинских дронов над Россией

Дроны ликвидировали в 13 регионах России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины. Это сообщили в Минобороны России.
«В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении ведомства.
Согласно уточненной информации, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский дрон «Сокол» установил рекорд на СВО. Беспилотник отличается легкостью и дешевизной материалов в сочетании с эффективностью. К тому же он запускается с руки — ему не нужна стартовая площадка. Командир отделения БПЛА-перехватчиков Дмитрий Суханов рассказал, что за месяц сбил с помощью новой техники сбил около тридцати единиц летательных средств.
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