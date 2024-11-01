«Снабжает вооружением»: Лавров усомнился в посредничестве Турции в разрешении украинского конфликта

Глава российского МИД также напомнил позицию России по ближневосточному конфликту.

Возможное посредничество Турции в разрешении конфликта вокруг Украины сегодня подвергли сомнению в российском МИД. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet. Он подчеркнул роль Анкары в снабжении Киева вооружением, что, конечно, никаким образом не может способствовать завершению боевых действий.

Также в интервью Лавров подтвердил, что Россия открыта к политическому урегулированию украинского конфликта. Он напомнил — Стамбульские переговоры «похоронил» именно Запад, и с тех пор Киев всячески отказывается от диалога.

Высказался Лавров и о ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД напомнил позицию России — конфликт можно разрешить, только если будет создано независимое палестинское государство. Он также заявил, что Россия будет поддерживать нормализацию отношений Турции и Сирии.

Также речь шла и о решении Турции присоединиться к БРИКС. Ранее Анкара подала заявку на вступление в организацию. Глава российского ведомства заявил, что Турция внесет весомый вклад в развитие объединения.

Кроме того, Сергея Лаврова спросили, есть ли у России фаворит на выборах в США. Ответ министра был однозначен — предпочтений нет, так как оба кандидата запятнали себя антироссийской политикой.