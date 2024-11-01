Приходится выживать: в пострадавшей от наводнения Валенсии активизировались мародеры

Выносят из магазинов технику и парфюмерию.

В Испании число погибших от наводнения превысило 150 человек. Сейчас на востоке страны продолжаются спасательные работы. А для ликвидации последствий шторма привлекли военных.

В наиболее пострадавших районах людям приходится буквально выживать — их дома сильно пострадали от паводка, а на улицах приходится пробираться через обломки зданий, мусор и грязь.

Особенно сложная ситуация в Валенсии. Там наблюдается дефицит товаров первой необходимости, и отчаявшимся жителям приходится брать продукты в заброшенных супермаркетах — больше их взять просто негде.

На этом фоне также нашлись и те, кто решил воспользоваться стихийным бедствием. Полиция Валенсии уже арестовала около 40 человек по подозрению в мародерстве. Они выносили из магазинов дорогую технику и парфюмерию.