Приходится выживать: в пострадавшей от наводнения Валенсии активизировались мародеры

Эфирная новость 29 0

В пострадавшей от наводнения Валенсии начали задерживать мародеров

Фото, видео: Reuters/Susana Vera; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выносят из магазинов технику и парфюмерию.

В Испании число погибших от наводнения превысило 150 человек. Сейчас на востоке страны продолжаются спасательные работы. А для ликвидации последствий шторма привлекли военных.

В наиболее пострадавших районах людям приходится буквально выживать — их дома сильно пострадали от паводка, а на улицах приходится пробираться через обломки зданий, мусор и грязь.

Особенно сложная ситуация в Валенсии. Там наблюдается дефицит товаров первой необходимости, и отчаявшимся жителям приходится брать продукты в заброшенных супермаркетах — больше их взять просто негде.

На этом фоне также нашлись и те, кто решил воспользоваться стихийным бедствием. Полиция Валенсии уже арестовала около 40 человек по подозрению в мародерстве. Они выносили из магазинов дорогую технику и парфюмерию.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
97.02
-0.03 105.52
0.30
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Последние новости

17:35
Возраст не преграда мужеству: детей-героев наградили в Совете Федерации
17:23
«Снабжает вооружением»: Лавров усомнился в посредничестве Турции в разрешении украинского конфликта
17:08
Приходится выживать: в пострадавшей от наводнения Валенсии активизировались мародеры
16:43
Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова
16:35
«К черту!» — кандидаты на пост президента США продолжают оскорблять друга
16:21
Бумеранг добра: женщина спасла котят и случайно нашла клад

Сейчас читают

«Недосып»: Милош Бикович признался, что роль отца дается ему слишком тяжело
«Появился волшебный пинок»: Сергей Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака