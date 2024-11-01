Бумеранг добра: женщина спасла котят и случайно нашла клад

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

Женщина спасла двух котят, которые помогли ей найти семейные драгоценности

Бумеранг добра: женщина спасла котят и случайно нашла клад

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Котятам Фунту и Йене не просто так дали денежные имена.

Очередной вызов для спасателя Елены обернулся приятной неожиданностью: женщина спасла двух котят, которые волею судьбы привели ее к фамильному золоту. Подробности этой удивительной истории женщина рассказала KP.RU.

В сентябре Елена приехала на вызов на Рублевское шоссе. Один котенок провалился в воздуховод, ведущий в подвал. Следом за котенком кинулась его сестренка. Обоих спасли.

Котятам дали денежные «рублевские» имена — Фунтик и Йена. Как выяснилось, вполне заслуженно.

Елена решила временно разместить у себя спасенных пушистых малышей. Однако случилось новое приключение.

«И вот недавно слышу дома истошный писк. Йена на месте, Фунтик опять себе приключения нашел. Залез в какую-то щель под ванной и застрял. Пришлось разбирать короб, чтобы его оттуда достать», — рассказала Елена.

Среди множества предметов советского времени женщина извлекла из-под ванной маленький новогодний сапожок, а в нем — золото, оставленное ее бабушкой. Котята получили вкусности за найденное добро, а также крышу над головой: Елена оставила питомцев себе.

Ранее 5-tv.ru писал о трагическая история советской семьи, державшей хищников в квартире.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
97.02
-0.03 105.52
0.30
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Последние новости

17:35
Возраст не преграда мужеству: детей-героев наградили в Совете Федерации
17:23
«Снабжает вооружением»: Лавров усомнился в посредничестве Турции в разрешении украинского конфликта
17:08
Приходится выживать: в пострадавшей от наводнения Валенсии активизировались мародеры
16:43
Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова
16:35
«К черту!» — кандидаты на пост президента США продолжают оскорблять друга
16:21
Бумеранг добра: женщина спасла котят и случайно нашла клад

Сейчас читают

«Недосып»: Милош Бикович признался, что роль отца дается ему слишком тяжело
«Появился волшебный пинок»: Сергей Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака