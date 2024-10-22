Два льва в хрущевке: трагическая история советской семьи, державшей хищников в своей квартире

Берберовы стали знамениты на всю страну, однако закончилась их минута славы довольно жутко.

В 70-х годах на весь СССР прогремела удивительная новость — обычная семья из Баку держит у себя дома настоящего льва, который как ни в чем ни бывало играет с детьми и гуляет во дворе. Хозяева большого кота стали знамениты на всю страну, однако закончилась их минута славы жуткой кровавой трагедией.

Домашний зоопарк

© РИА Новости/Валерий Шустов

История семьи Берберовых началась задолго до появления в их доме царя зверей. Супруги Лев и Нина не были профессиональными дрессировщиками, однако это не мешало им окружить себя разнообразной живностью, начиная от змей, и заканчивая волками. Да, лев был не первым опасным хищником, жившим у Берберовых — волчицу Томку им кто-то подложил под дверь, и семья решила оставить ее у себя.

Поначалу животное вело себя, как обычная собака, однако с возрастом инстинкты дали о себе знать и Томка начала становиться агрессивной. Как вспоминает Нина Берберова, волчица никого не выпускала из квартиры, и хозяевам пришлось сдать ее в зоопарк. Несмотря на это, семья продолжила навещать любимицу и кормить ее пирогами с абрикосами, которые она любила больше всего.

Судьбоносный день

© РИА Новости/Валерий Шустов

В один из таких походов в зоопарк, дочь Нины Ева одернула маму и указала на одну из клеток: «Мамочка, посмотри, там собачка умирает». «Собачкой» оказался маленький больной львенок, свернувшийся на полу вольера. После долгих уговоров, директор зоопарка согласился отдать малыша на реабилитацию в семью Берберовых.

Поначалу, львенка кормили из соски молоком и различными смесями, как настоящего младенца, а потом потихоньку перешли на мясо. У детеныша были атрофированы передние лапы, и он совсем не мог ходить, так что заботливые супруги днями напролет делали своему питомцу оздоровительный массаж. Со временем лев встал на все четыре лапы, однако едва заметный дефект все же остался до конца жизни.

Гигантский котенок

© РИА Новости/Валерий Шустов

Благодаря заботе хозяев, львенок, которого решено было назвать Кингом (Королем, по аналогии с царем зверей) вырос абсолютно ручным и ласковым. Он вел себя, как обычный домашний кот — облизывал гостей своим шершавым языком и сидел на антресоли. Про Кинга писали в газетах по всему миру, однако соседи настороженно относились к такому питомцу за стенкой, ведь жила семья в обычном многоквартирном доме, а выгуливать льва приходилось прямо во дворе. Более того, от гигантского двухсоткилограммового кота сильно пахло, а по ночам он часто и громко рычал.

Нина Берберова вспоминала, что они с мужем хотели сдать подросшего Кинга в зоопарк, однако тот, почуяв неладное, начал упираться и чуть не перевернул машину, в которой его планировали забрать из дома. Он настолько привязался к хозяевам, что даже спал с ними в одной кровати, зачастую во сне случайно сбрасывая одного из супругов на пол. Утром он завтракал вместе со всей семьей и играл с детьми, которые спокойно таскали его за усы и ездили на нем верхом.

Также у домашнего льва был и друг из мира животных — маленький песик по кличке Чап, который весил меньше четырех килограмм, однако был для Кинга неоспоримым авторитетом. Чап мог с лаем гоняться за Кингом по всей квартире, если лев вел себя слишком непослушно, а тот трусливо забивался под стол и поджимал хвост, не смея перечить старшему товарищу. Даже еду Кинга сначала пробовал Чап, несмотря на то, что в силу своих крошечных размеров ему требовалось совсем немного пищи.

А вот Кинг наоборот ел, как не в себя. На то, чтобы прокормить хищника, порой уходил целый холодильник продуктов, а денег у Льва и Нины было в обрез. Спасением для семьи стало предложение от «Мосфильма» снять Кинга в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», однако тогда супруги еще не знали, чем обернется безобидная, на первый взгляд, идея.

Первая трагедия

© РИА Новости/А. Стельмах

Съемки фильма, несмотря на заявления Льва Берберова о том, что Кинг способен на любые трюки, а также на то, что Кинг уже играл в картинах «Лев ушел из дома» и «Девочка, мальчик и лев», шли очень тяжело — зверь ленился, не слушался никого, кроме своих хозяев, а также наводил ужас на съемочную группу. После окончания съемок, режиссер Эльдар Рязанов поклялся, что больше никогда не будет работать с животными.

Перед отправкой льва домой, его на несколько дней поселили в здании московской школы неподалеку от Мосфильма, однако никто и подумать не мог, чем обернется столичное гостеприимство. В один из дней Кинг по чистой случайности остался без присмотра — Лев Берберов ушел в магазин за мясом, а молодой дрессировщик, игравший со зверем в спортзале школы, отлучился попить воды. В это время, на территорию школы залез первокурсник Владимир Марков, который пытался поймать своего убежавшего щенка. Кинг заприметил молодого человека и, подумав, что с ним хотят поиграть, выбил окно и бросился на парня, повалив того на землю.

Владимир начал истошно кричать и звать на помощь, а его подруга, которая гуляла вместе с ним, бросилась на поиски подмоги. Лев же, не желая причинить человеку вреда, по-своему играл с юношей, навалившись на него всем своим весом. Крики о помощи услышал проходивший мимо милиционер Александр Гуров, который не раздумывая выстрелил в зверя. Кинг отпустил парня и попятился обратно, однако страж порядка решил не рисковать и выпустил в Кинга все оставшиеся патроны.

Лев Берберов как раз успел вернуться из магазина, когда услышал с улицы хлопки выстрелов. Подбежав к любимому питомцу, он увидел, что тот уже не дышит. Пострадавший же юноша отделался несколькими царапинами и сильным испугом. Так семья Берберовых в первый, но не в последний раз столкнулась с утратой близкого.

Кинг II

© РИА Новости/Мирослав Муразов

Потеря Кинга стала для семьи настоящим ударом — пес Чап скончался через несколько дней после утраты лучшего друга, а дети рыдали во сне, однако Нина чувствовала, что заводить еще одного льва будет ошибкой. Тем не менее, представители творческой интеллигенции СССР глубоко прониклись историей Берберовых, и на совместные деньги было принято решение подарить семье еще одного льва. Подходящего львенка удалось найти в казанском зоопарке, однако по характеру он совсем не походил на предыдущего любимца. Если Кинг был благодарен семье за спасение, то новый питомец, которого было решено назвать Кинг Второй, требовал внимания и уважения окружающих.

В 1975 году по мотивам жизни Берберовых сняли фильм «У меня есть лев», главные роли в котором исполнили Кинг Второй и сын Льва и Нины Рома. Мальчик и животное сильно привязались друг к другу, однако то, что новый Кинг разрешал Роме, не позволялось остальным. Так, на съемках картины он прокусил ногу режиссеру Константину Бромбергу, а потом и вовсе откусил часть пальца ассистенту оператора.

В 1978 году от инфаркта скончался отец семейства Лев Берберов, которого Кинг Второй считал своеобразным «вожаком». Нине с двумя детьми стало трудно справляться со зверем, особенно учитывая тот факт, что в квартире помимо льва жила пума Ляля и множество других животных. В связи с этим, семья приняла решение отдать Кинга в зоопарк, однако случиться этому было не суждено.

Вторая трагедия

© РИА Новости/Мирослав Муразов

24 ноября 1980 года Нина вернулась с работы и почувствовала в квартире странный запах, а домашний лев в панике бился на балконе. Подойдя ближе, женщина увидела, что местный алкоголик решил покидаться в Кинга Второго горящими кусками пластмассовой расчески. Прогнав пьяницу, Нина отправилась кормить сына, который только что вернулся домой из школы. Лев же, пытаясь спрятаться от непонятной для него опасности, забился на антресоли. Однако, не удержавшись на высоте, зверь сорвался и всем своим весом упал на спину, придя в ярость от внезапной боли.

Вскочив на лапы, он ударил Нину по голове и навалился на потерявшую сознание хозяйку. 14-летний Рома, судя по всему, пытался оттащить разбушевавшегося зверя за ошейник, однако тот одним ударом сломал мальчику шею, после чего безжалостно растерзал. Прибывшая на место милиция без раздумий открыла огонь по обезумевшему зверю, попутно застрелив и пуму, которая в панике начала метаться по квартире.

Нина узнала о смерти сына лишь после выписки из больницы. Пережить чудовищную утрату ей помогла дочь, а после женщина вновь вышла замуж и родила еще двоих детей. Она по-прежнему держит дома зверей, но теперь ограничивается привычными питомцами. По словам Берберовой, зла на Кинга она не держит, ведь зверь не понимал последствий своих поступков. Корит в случившимся Нина лишь себя — за то, что не смогла уберечь любимого сына.

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