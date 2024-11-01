Угроза для западной бронетехники: в Польше боятся, что РФ изучит трофейные Abrams

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В Польше переживают, что Россия изучит трофейные Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Löb; 5-tv.ru

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Захватив американские танки, ВС РФ разработают более эффективные методы борьбы с ними.

Российская армия разработает новые методы борьбы с западной бронетехникой после изучения захваченных на Украине Abrams. Об этом пишет польское издание Interia.

Автор утверждает, что 2/3 поставленных Киеву тяжелых американских танков уничтожены, повреждены или захвачены. Причем некоторые попали в руки российских специалистов в идеальном состоянии. И теперь они смогут изучить технологии, которые используют в странах НАТО.

Эти данные помогут усовершенствовать собственные оружейные системы, а главное — более эффективно уничтожать вражеские танки, например, воздействуя на электронику, установленную на Abrams.

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