Угроза для западной бронетехники: в Польше боятся, что РФ изучит трофейные Abrams

Захватив американские танки, ВС РФ разработают более эффективные методы борьбы с ними.

Российская армия разработает новые методы борьбы с западной бронетехникой после изучения захваченных на Украине Abrams. Об этом пишет польское издание Interia.

Автор утверждает, что 2/3 поставленных Киеву тяжелых американских танков уничтожены, повреждены или захвачены. Причем некоторые попали в руки российских специалистов в идеальном состоянии. И теперь они смогут изучить технологии, которые используют в странах НАТО.

Эти данные помогут усовершенствовать собственные оружейные системы, а главное — более эффективно уничтожать вражеские танки, например, воздействуя на электронику, установленную на Abrams.