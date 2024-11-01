Россия может ответить на невыдачу преступников другими странами
Игорь Краснов выступил за ответ на отказ третьих стран на выдачу преступников
Фото, видео: 5-tv.ru
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Глава российского надзорного ведомства прибыл в Минск на заседание объединенной коллегии Генпрокуратур РФ и Белоруссии.
Более 40 тысяч преступников скрываются от российского правосудия за границей. Такие данные озвучили в Минске, где прошло заседание Объединенной коллегии Генпрокуратур Союзного государства.
Как отметил глава российского ведомства Игорь Краснов, многие страны не выдают нарушителей закона по политическим мотивам. Он предложил Москве и Минску подготовить ответные меры.
Также стороны обсудили работу Интерпола, указав на его политизированность. А по завершении встречи оба генпрокурора возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы.
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