Россия может ответить на невыдачу преступников другими странами

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Игорь Краснов выступил за ответ на отказ третьих стран на выдачу преступников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава российского надзорного ведомства прибыл в Минск на заседание объединенной коллегии Генпрокуратур РФ и Белоруссии.

Более 40 тысяч преступников скрываются от российского правосудия за границей. Такие данные озвучили в Минске, где прошло заседание Объединенной коллегии Генпрокуратур Союзного государства.

Как отметил глава российского ведомства Игорь Краснов, многие страны не выдают нарушителей закона по политическим мотивам. Он предложил Москве и Минску подготовить ответные меры. 

Также стороны обсудили работу Интерпола, указав на его политизированность. А по завершении встречи оба генпрокурора возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы.

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