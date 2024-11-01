Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов

Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках 12 торговых марок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что всего были исследованы изделия 15 брендов, 14 из которых производят свою продукцию на территории России.

Для изучения были взяты подушки с наполнителем из пуха и пера, которые проверили по 57 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

В итоге в подушках 12 брендов оказалось слишком много пыли и были обнаружены пылевые клещи (неживые или фрагменты). При этом пять производителей нарушили по этому показателю требования ГОСТа, а в остальных семи случаях продукция не отвечала требованиям Роскачества.

Кроме того, подушки двух торговых марок имели неприятный запах, одно из изделий по этому показателю не соответствовало ГОСТу.

Пылевые клещи — членистоногие размером около половины миллиметра, обитающие в постельном белье и питающиеся отмершими частичками кожи людей и животных, перхотью и другими органическими остатками.

Насекомые опасны тем, что их экскременты очень токсичны и способны вызывать сильную аллергию и ухудшить состояние кожи. Первыми признаками будут круглогодичный насморк, частое чихание, слезотечение, отечность.

Для борьбы с пылевыми клещами нужно создать им некомфортные условия обитания: использовать гипоаллергенный текстиль, минимум один раз в неделю стирать и тщательно проглаживать постельное белье. Влажная уборка в доме должна быть регулярной. От ковров и обилия мягких игрушек лучше отказаться.

Кроме того, необходимо чаще проветривать постельные принадлежности и менять подушки каждые два года. Пылевые клещи не выносят яркого света и свежего воздуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Роскачества выявили в ходе мониторинга маркетплейсов свыше 400 биологически активных добавок (БАД), в составе которым имеются запрещенные вещества, в том числе наркотические и опьяняющие, а также некоторые рецептурные препараты.