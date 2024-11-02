Форма для регистрации блогеров-десятитысячников появилась на «Госуслугах»

Специальная форма для регистрации владельцев каналов или страниц в социальных сетях с количеством подписчиков от 10 тысяч человек появилась на портале «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минцифры РФ.

«После добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором (РКН) в специальный перечень», — пояснили в министерстве.

Регистрация доступна не только для физических, но и для юридических лиц, а также ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью. Минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, необходимо будет отправить через специальную форму. После получения данных заявке присваивается уникальный номер. В течение трех дней владелец обязан разместить его либо в закрепленном сообщении, либо в описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор (РКН) мог подтвердить принадлежность.

Решение контролирующего органа о включении канала или страницы в соответствующий перечень придет в течение десяти дней при помощи уведомления в личном кабинете на «Госуслугах».

И это еще не все. Получив уведомление, владелец обязан разместить в описании профиля уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. Таким образом можно будет проверять наличие паблика в перечне.

К слову, отказ от размещения информации о себе в соответствующем перечне РКН приведет к невозможности размещения на странице рекламы, а также другие каналы не смогут репостить сообщение так называемого нелегала от соцсетей.