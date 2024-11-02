Мужчина взял в заложники мать и угрожал прохожим на Камчатке

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 173 0

Соседи рассказали, что он неоднократно лечился в психиатрической клинике.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неадекватный мужчина взял в заложники мать и угрожал расправой прохожим из окна дома на Камчатке. Об ЧП в городе Елизово 5-tv.ru рассказал корреспондент «Масс Медиа Камчатка» Александр Степаненко.

«Мужчина неадекватный, из балкона высовывается с ножом… Угрожает съемочным группам СМИ, прохожим, с некоторыми здоровается. Перепады настроения постоянно», — пояснил журналист.

Он добавил, что соседи ему рассказали о неоднократном лечении злоумышленника в психиатрической клинике и периодических обострениях. Однако, такой откровенной опасности он ни для кого ранее не представлял. Степаненко не уверен, что находящаяся в квартире мать мужчины удерживается насильно с полной достоверностью утверждать невозможно.

К настоящему времени известно, что правоохранителям удалось освободить женщину, а угрожавший всем мужчина был задержан. Как сообщает «Масс Медиа Камчатка», спас мать злоумышленника лечащий врач злоумышленника. Предварительно, он позвонил ему и провел переговоры.

+8° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.44
0.42 105.84
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:15
Это не взбодрить: как мошенники обманывают владельцев электрокаров
3:56
«Мама била до крови»: почему дочь Шукшиной порвала с семьей и стала бодибилдером
3:38
В Москве ожидается гололед и понижение до +2 градусов 2 ноября
3:18
Дело о похищении указа Петра II: как устроен рынок продажи артефактов истории
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
2:59
Мужчина взял в заложники мать и угрожал прохожим на Камчатке

Сейчас читают

«Чтобы интереснее смотреть»: Алсу рассказала правду о ток-шоу на ТВ
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака