«Прошла за пару минут»: россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Россиянка об обрушении на вокзале города Нови-Сад в Сербии: Еще не всех извлекли

«Прошла за пару минут»: россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада

Фото: Reuters/MDJ

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По словам очевидицы происшествия, речь может идти о десятках жертв и пострадавших.

При обрушении 50-метрового козырька на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Саде могли пострадать и погибнуть десятки людей. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала живущая в Сербии россиянка Марина. Она была на месте происшествия незадолго до трагического происшествия.

Как отметила женщина, ей очень повезло пройти под злополучным козырьком за пару минут до ЧП, поэтому обрушения не увидела. Она уже покинула территорию вокзала, когда по крикам людей поняла — произошло нечто страшное.

«Уже была в поезде, когда услышала крики и увидела бледных, крестящихся людей — это были очевидцы. Под козырьком скамейки — там всегда сидят и курят. Погибшие есть, точное число не скажу. Еще не всех извлекли. Речь идет о десятках. Людей просят сдавать кровь», — поделилась Марина.

По словам очевидицы, вокзал Нови-Сада больше года был закрыт в связи с реконструкцией. Здание открылось для посетителей совсем недавно. Накануне трагедии женщина проходила мимо и увидела, что внутри снова ведутся приготовления к началу ремонтных работ: «Еще посмеялась — любят ремонт делать».

Крушение бетонного навеса над входной дверью в здание вокзала 1960-х годов постройки в Нови-Саде произошло 1 ноября. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе дети, пятерых из них пока не удалось идентифицировать. Другие получили травмы разной степени тяжести. На место ЧП выехал президент Сербии Александр Вучич.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Черкесске в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного дома. Причина установлена предварительно, по одной из версий, виновницей может стать «странная пенсионерка».

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