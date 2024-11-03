Семью депутата Госдумы обокрал 19-летний молодой человек его дочери

Парень просил не сдавать его полиции и обещал вернуть похищенное, однако слова не сдержал.

Семью бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал 19-летний молодой человек его дочери. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что парень похитил из дома возлюбленной элитные часы марок Breitling и Ulysse Nardin, мобильный телефон люксовой марки Vertu, а также ювелирные изделия, в том числе кольцо стоимостью 300 тысяч рублей.

Пропажу из дома дорогостоящих предметов роскоши еще в мае обнаружила супруга Ильиных, когда не досчиталась нескольких ювелирных изделий с драгоценными камнями из своей коллекции.

Женщина собрала по поводу случившегося семейный совет, на который был приглашен и возлюбленный дочери. Все члены семьи и молодой человек заявили, что ничего не знают о пропаже драгоценностей. Однако уже на другой день супруга Ильиных получила от парня дочери сообщение, в котором он признался в краже.

Молодой человек объяснил, что ему срочно понадобились деньги для возмещения ущерба после совершенного им ДТП и попросил не обращаться в полицию, пообещав вернуть похищенное.

Жена Ильиных согласилась не предавать дело огласке и не привлекать правоохранителей, но потребовала от парня написать расписку. Тот через какое-то время действительно вернул часть драгоценностей, но потом пропал и перестал выходить на связь.

После этого женщина обратилась в полицию. Заявление от нее поступило 31 октября. Сейчас по факту кражи проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из частного дома в элитном поселке «Стольный» в Новой Москве грабители украли ювелирные изделия и деньги на сумму более 91 миллиона рублей.