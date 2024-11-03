Россияне должны жить хорошо и до 78 лет: медики получили амбициозную задачу

В прежние годы сравнили бы — «как в Европе». Но сейчас это было бы не совсем верно, потому что для граждан ЕС запланировано, мягко говоря, другое.

Минимальный размер оплаты труда в России повышен сразу на 16,5% и с нового года составит 22,5 тысячи рублей. Президент подписал указ. Таким образом за последние четыре года МРОТ вырос практически в два раза. И в следующие шесть лет должен еще серьезно прибавить, так чтобы, как поставил задачу президент, к 2030 году он составлял не менее 35 тысяч рублей. МРОТ власти сознательно увеличивают темпами, опережающими инфляцию. Пока этот показатель используется как ориентир для зарплат: меньше нельзя, больше — тут уж как совесть работодателя позволит. Но с будущего года МРОТ будет напрямую влиять на размер окладов работников бюджетных организаций. Пока в качестве эксперимента в семи регионах и только в сфере здравоохранения.

Зарплату врачей сделают более справедливой

Главная цель — сделать зарплату, для начала, врачей более справедливой во всех регионах. В формуле по расчету выплат в основу будет положен как раз МРОТ и на него будут дополнять коэффициенты, единые для всей страны — стаж, квалификация и так далее.

Как подсчитали в Федерации независимых профсоюзов в экспериментальных регионах, а это Белгородская область, Орловская, Тамбовская, Курганская, Омская, Якутия и город федерального значения Севастополь, после введения отраслевого принципа зарплата у медработников вырастет от шести до 60%.

Реформу эту долго готовили. Но сначала пандемия, потом СВО, но, как заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент, с 2027 года это новшество должно распространиться на всю бюджетную сферу, коснувшись миллионов россиян.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», — подчеркнул Владимир Путин.

Прямо сейчас формируется программа развития страны на ближайшие шесть лет.

Ее ориентиры заложены в указе президента номер 309 от седьмого мая, он был подписан сразу после инаугурации.

То есть вопроса «что делать» не стоит. Вопрос «как» сейчас прорабатывается, в том числе в рамках бюджета.

Жить будем долго и хорошо, не «как в Европе»

Важных и амбициозных задач много. Но самая глобальная, уверены многие, стоит перед медиками — продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет. Сейчас, напомню, 73,5 года.

«Должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание есть продолжать трудиться, оставаться, если складываются известным образом обстоятельства, наставником в своей профессии, посвящать свое свободное время семье, внукам, путешествиям, участию в социальных и общественных инициативах», — сказал Владимир Путин.

«Как в Европе» можно было бы добавить прежде. Но сейчас это сравнение неверно, потому что в Европе планируют жить по-другому. И символично начали строить на восточных границах огромный «забор».

Гражданам ЕС предлагают далее ограничить свободу передвижения, усилить контроль и разведку, затянуть пояса ради дополнительных трат на армию и, вообще, каждое домохозяйство ЕС должно иметь запас воды, продуктов и прочего необходимого на трое суток. Такая рекомендация содержится в докладе Саули Ниинисте, бывшего президента Финляндии. Он подготовил документ по заказу главы Еврокомиссии. На 165 страницах он расписал все возможные кризисы — и глобальное потепление, и новая пандемия, и даже нападение России на страны ЕС.

Вывод: Европе пора отказаться от своей спокойной и размеренной жизни и, если не прямо сейчас вставать под ружье, то по крайней мере изготовить его и направить его на Восток. Ну и запасы сделать на трое суток. Но как мы знаем по классике, если на сцену выносят ружье, оно рано или поздно выстрелит.

Вопросов в связиодин: а куда дело то ружье, НАТОвское, которое уже выстрелило — по Украине и заодно по ЕС? Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Новый предвестник нестабильности — кражи отчаяния. С полок европейских супермаркетов массово пропадают популярные товары. Чем выше инфляция в Европе, тем больше воруют. Во Франции за руку ловят даже пенсионеров.

«Экономика Франции находится в критической ситуации. У нас куча внутренних проблем. Мигранты, инфляция, повсюду мусор. Но деньги мы направляем не на благо народа, а помогаем другим странам», — сказал Клод Жанвье, писатель, политический обозреватель.

Лондон тоже погряз в уличных грабежах. А тут еще государство норовит залезть в карман, в Парламенте Соединенного Королевства представлен исторический бюджет, предусматривающий немыслимое повышение налогов на сорок миллиардов фунтов стерлингов.

«Сложные решения необходимы для стабилизации», — докладывает министр финансов Великобритании, Рейчел Ривз.

Британский госдолг достиг рекордных 100% ВВП, а британский постпред в Совбезе ООН уверен: у них на острове все в порядке, а вот в России настоящий мрак и упадок.

«Россия становится все более изолированной и обедневшей страной», — считает Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании при ООН.

Москва даже на такое отвечает своей хлебосольностью. Западу остается питать исключительно собственные иллюзии.

«Наш министр финансов говорил, что поставит российскую экономику на колени, но проблема в том, что он поставил на колени нас самих», — рассказывает лидер движения «Национальное объединение» Шарль-Анри Галуа.

В Германии — лавинообразный рост цен. В октябре инфляция уже на два процента выше аналогичного периода прошлого года, а сильнее всего подорожали апельсиновый сок, вафли, шоколад и мороженое, буквально, ведь «сладкая жизнь» закончилась.

«Антироссийскими санкциями мы сами себе сломали шею. Да, мы зарезали нашу собственную экономику», — объясняет Рольф Питер, немецкий финансовый эксперт.

Второй год подряд в ФРГ бушует настоящая пандемия банкротств и хроническая деиндустриализация по всем ключевым отраслям.

«Если Германия „простужена“, то вся остальная Европа „болеет гриппом“. А если Германия заболеет гриппом, то для Европы это будет сердечный приступ», — считает экономист Айк Хамер.

Но вместо хоть какой-то «прививки» от кризиса еврочиновники решили, видимо, добить свою тяжело больную экономику, объявив на этой неделе торговую войну еще и китайскому автопрому.

И вот теперь на самые дешевые и популярные электрокары из Поднебесной, такие как Geely, BYD и десятки других автобрендов, вводятся поистине «драконовские пошлины» — до 35,3%.

Пекин мгновенно отвечает.

«Это типичный торговый протекционизм без каких-либо запросов со стороны промышленности», — сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Автогиганты от «Мерседеса» до «БМВ» теперь в ожидании ответных санкций против крупномоторных и бензиновых автомобилей, экспортируемых в Китай. А безработица и без того растет и не только в автопроме.

«В октябре неполная занятость касалась трех с половиной миллиона человек. Это на 121 тысячу больше, чем год назад», — отмечает глава федерального агентства занятости Германии, Андреа Налес.

Шольц проводит закрытую встречу с главами ключевых предприятий, заключает даже некий спасительный «пакт», вероятно, о взаимном ненападении. Выборы-то уже через год, вместе с автопромом рискует оказаться у обочины.

Ко всему прочему, нарастает и давление извне, чем бы ни закончились выборы в США, все расходы на поддержку Украины перекладываются на Европу, в нагрузку.

«И это на самом деле план Вашингтона. Они хотят, чтобы Европа пошла ко дну. Они хотят убрать конкурента со стола, худшее еще впереди», — проговорил Кристоф Херстель.

Вот и прогноз погоды тоже не обнадеживает. Цены на газ на европейском хабе в ожидании заморозков, как всегда, растут, а все эти хваленые ветряки опять не справляются, так что жди новых рекордов. По традиции — и в счетах за коммуналку.