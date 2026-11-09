Семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства России

Семерых выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

«Прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России», — пояснили в ведомстве.

Гражданства РФ были лишены жители Забайкальского края, Тамбовской области, Тверской области, Ивановской области, Пермского края и Республики Хакасия.

По данным ФСБ, каждый из фигурантов своими действиями подрывал национальную безопасность России. Некоторые из выходцев Центральной Азии формировали негативное отношение к воинской службе среди своих соотечественников, другие — были сторонниками идей превосходства нации.

В ФСБ рассказали, что двое жителей Республики Хакассия прививали своим детям ненависть к славянам, а также запрещали несовершеннолетним говорить на русском языке в образовательном учреждении. А житель Ивановской области, которого лишили гражданства РФ, спровоцировал массовую драку между выходцами из Центральной Азии и местными.

«Прекращения гражданства во всех этих случаях — это не мера уголовного наказания, а комплексная административно-правовая реакция государства на угрозу национальной безопасности страны», — пояснил заместитель заведующего кафедрой предварительной подготовки обеспечения национальной безопасности Института прав и национальной безопасности Государственного университета имени Державина Вадим Харин.

Это далеко не первый раз, когда ФСБ совместно с МВД принимает решение о лишении гражданства РФ выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Ранее подобное произошло в августе 2026 года. Тогда без паспортов Российской Федерации остались восемь человек. Они также нарушали закон Российской Федерации.

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