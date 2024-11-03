Самый большой в мире: 110-летний морской крокодил Кассиус умер в Австралии

Хищник попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году, он весил более тонны и достигал пяти с половиной метров в длину.

Самый крупный в мире морской крокодил Кассиус умер в возрасте 110 лет. С хищником простились спутники последних лет его жизни, смотрители парка развлечений «Маринленд» (Marineland Melanesia), расположенном на Грин Айленд архипелага Меланезия, одном из островов Большого Барьерного Рифа. За несколько недель до смерти состояние его здоровья начало ухудшаться, проблемы оказались необратимыми.

Как рассказали сотрудники парка, Кассиус весил больше тонны, его длина составляла 5,5 метра. Животное вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире морской крокодил, содержащийся в неволе. Ему свое место уступил филиппинец Лолонга (6,17 метра в длину), умерший в 2013 году.

Когда Кассиус попал к людям, его возраст оценивался в пределах от 30 до 80 лет. Он был пойман в 1984 году недалеко от скотоводческой фермы на реке Финнисс, к юго-западу от Дарвина на Северной территории Австралии. На сайте «Маринленда» говорится, что крокодил жил в заповеднике с 1987 года, после того как его перевезли из соседней Северной Территории. Он стал главной достопримечательностью парка.

Как отмечают смотрители, Кассиус был уже глубоким стариком, он прожил значительно дольше, чем мог бы в дикой природе.

«Кассиуса нам будет очень не хватать, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах… У него были такие большие глаза, что, глядя в них, можно было заглянуть в его душу», — делились с агентством Associated Press смотрители.

На Грин-Айленд Кассиуса доставил охотник на крокодилов Джордж Крейг, основавший «Маринленд» еще в 1969 году. Все окружающие видели возникшую между человеком и хищником связь. Они могли часами напролет сидеть вместе в тишине. Последние пару лет Джордж передвигался на скутере, и каждый раз, когда он приближался к вольеру, Кассиус уже шел навстречу, чтобы поприветствовать друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после урагана «Милтон» на улицах и в домах Флориды, США, появились крокодилы.