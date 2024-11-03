Патриарх Кирилл встретился с участниками программы «Время героев»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Предстоятель РПЦ отметил, что на будущих управленцев из числа бойцов СВО государство возлагает большие надежды.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с бойцами специальной военной операции (СВО), ставшими участниками программы развития «Время героев», прошла в Храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в обращении к воинам назвал правильной идею собрать героев спецоперации и дать им возможность участвовать в программе по подготовке управленческих кадров. По словам Кирилла, это очень своевременная инициатива, в которой проявляется забота о будущем нашего Отечества.

«В народе говорят: „Смелость города берет“. Однако решительность и мужество вместе с профессиональным опытом, занимаемыми государственными позициями и особенно государственным мышлением, конечно, способны принести большие добрые плоды. Смелость города берет, а мудрость созидает государства», — подчеркнул патриарх.

Кирилл отметил, что русские воины наделены Богом талантами: обостренным чувством ответственности и справедливости, честностью и принципиальностью, а также готовностью самоотверженно служить Отечеству. Все эти качества участники спецоперации кровью и потом доказали на поле боя, и такие люди очень нужны России и нашему народу, сказал патриарх.

«Те, кто прошел через такие испытания, несомненно достойны того, чтобы и далее вносить важный вклад в жизнь страны. И что хотел особенно подчеркнуть, со многими из вас мы связываем большие надежды и положительные перемены в жизни общества и государства. Связываем надежды на преодоление еще существующих социальных недугов, на динамичное поступательное развитие страны», — заявил Кирилл.

Он напомнил, что Россия остается одним из немногих в мире оплотов нравственных ценностей, и выразил уверенность, что участники программы «Время героев» продолжат мужественно их отстаивать.

Программа обучения кадров «Время героев» была создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — подготовка руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Участвовать в программе могут военнослужащие и ветераны СВО с высшим образованием и управленческим опытом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие должности получили участники программы «Время героев».

Тема:
Спецоперация
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