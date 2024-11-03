Гуцул обвинила власти Молдавии в ограничении прав проживающих в РФ избирателей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34 0

Глава Гагаузии заявила о «полной дискриминации» граждан республики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Власти Молдавии ограничили право проживающих в России избирателей участвовать в выборах президента республики в нарушение Конституции страны. Об этом заявила глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул.

«Полная дискриминация народов, полная дискриминация даже диаспор, которые находятся не в западных странах. Два избирательных участка открыты в Российской Федерации, а именно в Москве, где проживает более 500 тысяч граждан Молдавии, и тем самым лишив их комфортного голосования и волеизъявления», — сказала она.

Гуцул напомнила, что по Конституции Молдавии, каждый гражданин республики имеет право «быть избранным и избирать».

По словам главы Гагаузии, граждане автономии, проживающие на Камчатке, специально прилетели в Москву, чтобы отдать голос за своего кандидата на выборах президента страны. Гуцул заявила, что гордится своим народом, и призвала молдаван сделать свой выбор. Каждый голос очень важен, и граждане должны изменить ситуацию в своей стране, подчеркнула политик.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обстановке на избирательных пунктах в Кишиневе и Москве.

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