Умер знаменитый рокер Ильдар Хайруллин

В Стерлитамаке умер рок-музыкант Ильдар Хайруллин. Об этом 3 ноября сообщил его друг и коллега Айдар Хусаинов в своем личном блоге.

«Ушел из жизни гениальный поэт, певец, мыслитель и целитель, мой друг Ильдар Хайруллин. Окончился земной путь великого человека, началось бессмертие. Его песни и мысли всегда будут с нами, такие люди не умирают. Забудут многих, но его песни будут звучать. Его творчество плоть от плоти народа, в его душе ему всегда есть место. Он и есть народ», — написал мужчина на странице в «ВКонтакте».

Прощание с композитором состоится 4 ноября в 12:00 в местном рок-клубе на улице Карла Маркса. В свое время музыкант создал свою группу «Стерлитяне».

Ильдар Хайруллин родился 17 ноября 1963 года. Россиянам он знаком по песням: «Я унесу тебя, мой ангел», «За деньги», «Будем подумать», «Оглянись», «Хорошая девушка», «Пароход», «У дяди Вани».

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