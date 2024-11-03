Умер ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

После смерти жены в 2003 году он стал монахом Киприаном.

Умер ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Сергей Строкин (монах Киприан) ушел из жизни в мужском монастыре Нило-Столбенской пустыни. Об этом сообщается на официальном сайте Тверской епархии.

«После продолжительной болезни, причастившись Святых Христовых Таин, инок Киприан мирно отошел ко Господу. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выразил свои соболезнования братии монастыря и близким усопшего», — отмечается в сообщении.

Прощание с Сергеем Строкиным состоится 5 ноября. Деятеля культуры похоронят на Братском кладбище.

Строкин родился в 1946 году в Москве. Он признавался, что начал сочинять музыку и стихи еще в пятилетнем возрасте. Большое влияние на его творчество оказал поэт Николай Рубцов.

Строкин также был учеником выдающегося дирижера Александра Свешникова. В 1970 году артист окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и получил сразу три специальности — пианист, дирижер и композитор.

Уже в 1971 году он возглавил детскую хоровую студию «Орленок», которая под его руководством обрела широкую известность как в СССР, так и за рубежом. В 2003 году, после смерти жены, Строкин решил посвятить остаток своей жизни служению Богу и ушел в монастырь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из сериала «Склифосовский» Лидия Ильина.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
Самый подходящий месяц: любовный гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

16:52
Умер ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин
16:28
Сергей Собянин подвел итоги московского фестиваля колледжей
16:16
За поимку Барсика — 100 тысяч: первый официально трудоустроенный в РФ кот не выдержал и дал деру
15:55
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
15:39
«Есть причины»: Хайдаров порекомендовал Лолите сменить пластического хирурга
15:20
ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

Сейчас читают

«Многое сбывается»: Анна Ардова высказалась о силе «карты желаний»
«Съедать слона по кусочкам»: звезда «Универа» Мартынов раскрыл путь к успеху
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака