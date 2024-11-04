«Предлагала жить втроем»: Гвоздикова вспомнила, как боролась с любовницей мужа

Звезде «Большой перемены» пришлось пережить немало трудностей в личной жизни.

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова вспомнила о перипетиях в личной жизни, с которыми ей пришлось столкнуться, находясь в браке с коллегой Евгением Жариковым. Знаменитость пережила не только предательство супруга, но и мерзкое предложение той, с кем изменял ее любимый.

Несмотря на то, что в этой истории Гвоздикова была пострадавшей стороной, ее обвиняли, мол, актриса, узнав про измены, шантажом заставила мужа остаться в семье. Но знаменитость опровергла слухи, отметив — она долгие годы не могла поверить в неверность близкого человека. Огромная любовь затуманила ее разум.

«Я никаких условий не ставила. Я вообще не знала, что происходит у мужа за моей спиной. Всю жизнь я ему доверяла. Все было взаимно», — рассказала актриса в одной из программ на федеральном канале.

А когда узнала, была шокирована выбором мужа. Оказалось, его любовницей была та, кто часто приходила в дом к Гвоздиковой — журналистка Татьяна Секридова. Она настолько сильно хотела быть с Жариковым, что даже осмелилась однажды сделать странное предложение Гвоздиковой.

«Она даже замолвила такое словечко, что, может быть, мы будем жить шведской семьей», — вспоминала Гвоздикова.

От предложения журналистки актриса отказалась. С мужем им потребовалось немало времени, чтобы наладить отношения. Он так и не ушел из семьи до самой своей смерти.

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