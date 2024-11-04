Разграбили все имущество: в Крыму оценили нанесенный за годы в составе Украины ущерб

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

В Крыму оценили нанесенный за годы в составе Украины ущерб в триллионы рублей

Разграбили все имущество: в Крыму оценили нанесенный за годы в составе Украины ущерб

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Украинские власти не щадили экологию и экономику полуострова.

Власти Украины нанесли Крыму ущерб за годы его нахождения в составе страны на триллионы рублей. Такое заявление сделал глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — сказал он.

Следует отметить, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

Еще в июне 2024 года суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду. Власти полуострова продолжат оценивать ущерб, нанесенный Крыму «преступным, вредоносным образованием «Украина», пообещал Константинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две блокады Крыма нанесли полуострову ущерб в 14 триллионов рублей. Причем это не окончательная сумма, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.

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