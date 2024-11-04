«Оно на санскрите»: Сати Казанова приоткрыла завесу тайны имени дочери

Звезда отметила, что оно с глубоким и красивым смыслом.

Певица Сати Казанова выбрала необычное имя для своей дочери. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Оно редкое, на санскрите, с очень глубоким и красивым смыслом», – отметила звезда.

Казанова добавила, что для них с мужем было важно учесть время и обстоятельства рождения малышки. Но раскрыть имя певица пока не готова.

23 октября певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо впервые стали родителями. Звезда рассказывала, что они планировали беременность семь лет, а в последние годы, певица серьезно занялась здоровьем. И в этом году им улыбнулось счастье. В июне звезда поделилась с подписчиками новостью о пополнении в семье. После рождения дочери, Казанова отметила, что теперь они – крутая команда и их ждет интересный путь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сати Казанова отказалась от концертов и перешла на фриланс. Артистка разработала свой собственный курс древних духовных практик. Казанова готова предоставить уроки в нескольких тарифных планах. Звезда вернется на сцену весной 2025 года.