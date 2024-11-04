Грету Тунберг заметили на митинге против результатов выборов в Тбилиси

Шведская экоактивистка Грета Тунберг появилась на митинге оппозиции в Тбилиси, посвященном результатам выборов в местный парламент, с которыми не согласны некоторые партии. Об этом сообщают «Известия».

Тунберг находится возле здания парламента с другими активистами. Она приехала «поддержать демократию», но судя по видео, больше фотографировалась с поклонниками.

«Я здесь, чтобы поддержать борьбу за демократию и свободу грузинского народа. Они снова и снова встают против давления, которое на них оказывается государством», — заявила активистка.

Накануне проспект Руставели в центре Тбилиси, где продолжаются протесты, был перекрыт. Улицу патрулируют полицейские. Они также контролируют вход в здание парламента.

По имеющейся информации, на площади находится около четырех тысяч человек. Они размахивают флагами Грузии, Украины и Евросоюза, кричат лозунги. По информации грузинских СМИ, организаторами митинга стали политические партии «Коалиция перемен», «Национальное движение единства» и «Сильная Грузия».

Ранее 5-tv.ru писал, что в столице Грузии продолжаются протесты против результатов выборов с флагами ЕС и Украины.