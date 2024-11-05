«Жесткий косяк»: Natan признал свою вину и записал видеообращение к подписчикам

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 14 0

Рэпер Natan назвал измены жене «жестким косяком»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Telegram/ NATANONLINE/natanonline; 5-tv.ru

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Но оправдываться за свои проступки рэпер не намерен.

После обрушившейся на него волны критики рэпер Natan (настоящее имя — Натан Миров) решил записать видеообращение к своим подписчикам, прокомментировав измены жене.

«Вы, наверное, ждете от меня сейчас оправданий по поводу треша… Но не ждите. Единственный человек, чье мнение мне, действительно, важно, этот Telegram-канал, к сожалению, не читает», — сказал рэпер.

Также Natan призвал людей обратить внимание на свою личную жизнь и убрать весь «бурьян» в ней.

«Для всех адекватных людей скажу: да, это было, это мой жесткий косяк. Я признаю. Возможно, кто-то посмотрит и для себя сделает выводы: как делать не надо», — отметил музыкант.

В завершении своего монолога Natan пожелал всем хорошей рабочей недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Natan сравнил супругу со змеей. В новом выпуске популярного шоу, в котором участвует рэпер, он согласился пройти испытание в стеклянном ящике со змеями. Когда ведущая Ольга Бузова поинтересовалась у него, не боится ли он пресмыкающихся, Natan высказался, мол, змей он не боится, а с одной из них, и вовсе, живет бок о бок вот уже 14 лет.

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