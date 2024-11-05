Во имя Одина! Колумбиец пытался уничтожить электростанцию в штате Теннеси

24-летнего Скайлера Филиппи, увлекающегося скандинавской мифологией, задержали.

Федеральному бюро расследований США удалось предотвратить попытку теракта на электростанции Нэшвилла в штате Теннеси. Об этом сообщается на официальном портале Министерства юстиций страны.

Подозреваемого Скайлера Филиппи задержали на месте преступления — он собирался запустить дрон со взрывчаткой в сторону энергетического объекта. 24-летнего колумбийца обвиняют в использовании оружия массового поражения. Если его признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение.

Выяснились также подробности его необычных увлечений. Например, известно, что 2 ноября парень принимал участие в некоем «скандинавском ритуале» и читал молитвы во славу верховного бога Одина. Когда 4 ноября его задержали, Филиппи сказал, что «именно здесь начинается Новая Эра», что «пришло время сделать что-то большое». Видимо, молодой человек почувствовал приближение Рагнарека, и решил, что только ему под силу спасти Мидгард (мир людей в скандинавской мифологии) от гнева богов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп, в случае своего избрания президентом может «заставить» Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.