«Пусть сначала выборы выиграет»: политолог об ультиматуме Трампа РФ и Украине

Кандидат-республиканец, как пишут американские СМИ, в случае своего избрания президентом может «заставить» Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.

Ультиматум, который кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах предъявить президенту РФ Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому*, — это не более чем предвыборная риторика, рассчитанная на американского избирателя. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это дискурс внутри избирательной кампании, нацеленный на американского избирателя в последний день, последнюю секунду. В выборах это называется „кристаллизацией последней минуты“, когда в последний момент вы еще кого-то можете притащить на избирательный участок, и нет разницы, что для этого говорить», — пояснил он.

Мартынов добавил, что заявление Трампа можно будет обсуждать всерьез только в том случае, если он победит на выборах и уже в качестве главы государства подтвердит свои намерения.

Причем случиться это может не ранее середины января, когда он официально вступит в должность. Однако до этого времени американские демократы, по словам политолога, успеют «натворить столько дел», что от Трампа потребуются уже совсем другие заявления.

«Поэтому ко всем этим заявлениям надо относиться соответствующим образом. Они адресованы не России и не Украине, это заявление американскому избирателю с целью затащить его на избирательный участок и проголосовать за Трампа. Что-либо по этому поводу имеет смысл изучать и обсуждать уже после того, как все состоится», — заключил Мартынов.

Издание The Hill сообщило, что Трамп может завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах, выставив ультиматум Путину и Зеленскому.

Ожидается, что Трамп подтолкнет главу киевского режима к столу переговоров, пригрозив сокращением американской поддержки Украине. В свою очередь российскому президенту Трамп может пообещать прямо противоположное: увеличение помощи Киеву, а также жесткую экономическую войну против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп и Харрис наступают друг другу на пятки накануне выборов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.