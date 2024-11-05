Цвета триколора: в честь Дня народного единства подсветили небоскреб «Лахта Центр»
В честь Дня народного единства на «Лахта Центре» включили праздничную подсветку
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Иллюминация работала всю ночь.
В честь Дня народного единства в Петербурге на небоскребе «Лахта Центр» включили праздничную подсветку. Цвета российского триколора появились на здании накануне вечером. И работала иллюминация до 8 утра.
Так как комплекс является самым высоким зданием Северной столицы, это световое поздравление было видно практически из любого района города.
А на телевышке в Воронеже в честь праздника устроили световое шоу. Башню также подсветили в цвета российского флага. А на ее гранях появились изображения герба и поздравительные надписи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства. Он подчеркнул, что патриотизм всегда помогал преодолевать тяжелые испытания и крайне важно не терять его. Мэр Москвы уверен, что народное единство является двигателем прогресса.
Он также пожелал жителям столицы крепкого здоровья, ведь это самое главное для любого человека.
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