Экс-заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре в Подмосковье

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб при пожаре в городе Красноармейск Московской области. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города Новомосковска.

Пожар произошел в понедельник, 4 ноября. По информации источника 5-tv.ru, предварительная версия трагедии — неосторожное обращение с камином.

Уточняется, что в доме вместе с Шеденковым находилась его знакомая, которой удалось спастись. 73-летний чиновник скончался.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Шеденков вступил в должность заместителя губернатора Тульской области в 1996 году. Окончив работу на этом посту, чиновник перебрался в Москву, где занимал должность главы управы района Капотня и заместителя префекта Юго-Восточного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одном громком пожаре, который также произошел из-за неисправного камина. 4 ноября на Тверском бульваре в Москве вспыхнула квартира рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, однако ущерба огонь нанес не только квартире Зотеевой, но и ее соседям.