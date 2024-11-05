ФАС выявила дорожный картель на 1,2 миллиона рублей в рамках нацпроекта

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Если вина причастных компаний будет установлена, то им назначат штрафы.

ФАС выявила дорожный картель на 1,2 миллиона рублей в рамках нацпроекта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на сумму более 1,2 миллиона рублей выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении АО „Гипростроймост“ и ООО „Кузоватовское ДРСУ“. Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах», — говорится в сообщении.

Указывается, что «Гипростроймост» и «Кузоватовское ДРСУ» заключили контракты на работы по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автодорог в Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта.

Сотрудники ФАС осуществляли внеплановые проверки в офисы компаний. В ходе этой работы ведомство получило основные доказательства нарушения законодательства. Речь в том числе идет о совместной хозяйственной деятельности организаций.

По предварительным данным, общая сумма начальных цен контрактов составила 1 273 686 359 рублей. Если вина будет установлена, то компаниям назначат оборотные штрафы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ. В отношении шести организаций и одного хозсубъекта были возбуждены дела.

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