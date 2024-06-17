ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два медицинских картеля на 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений, занимающихся реабилитацией участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Два дела возбуждены о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении обществ с ограниченной ответственностью (ООО) «Вендделис», «Стер Медикал», «Стер 23», «Лабкорп» и «Лабстор», а второе — «Галар» и хозсубъекта.

ФАС подозревает, что эти организации сговорились для поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходы материалов. Торги проводились для нужд больниц в Москве и области, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 в столице.

Общая сумма максимальных цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей, добавили в ФАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в апреле ФАС выявила картель почти на три миллиарда рублей при реализации нацпроектов. Возбуждено дело в отношении двух организаций и еще двух ИП.