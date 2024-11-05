Спасение и возвращение к жизни: запас донорской крови в России вырос вдвое

Особое внимание сейчас уделяется поддержке больниц, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения зоны СВО.

Стратегический запас в Российском банке крови за последние три года вырос более чем вдвое. Сейчас его объем составляет 900 тысяч литров. И этого резерва, по словам экспертов, достаточно, чтобы обеспечить всех пациентов в случае чрезвычайных ситуаций.

Эти данные озвучили на Всероссийском форуме Службы крови, он сегодня проходит в Москве. Особое внимание сейчас уделяют поддержке больниц, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения зоны СВО.

«Мы активно взаимодействуем с Федеральным медико-биологическим агентством, с Минздравом и благодаря этой слаженной работе, внедрению новых разработок, своевременному оказанию помощи нашим бойцам нам удается спасать и возвращать к жизни 98% ребят после ранений», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

По словам участников форума, донорство среди россиян становится все более популярным. И особенно среди молодежи. И это касается не только добровольной сдачи крови. Постепенно растет и регистр доноров костного мозга. Сегодня в списке более 400 тысяч человек, которые уже сдали анализ на типирование клеток.