Спасение и возвращение к жизни: запас донорской крови в России вырос вдвое

Эфирная новость 23 0

Стратегический запас донорской крови в России за последние три года вырос вдвое

Фото, видео: www.globallookpress.com/Robert Michael; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особое внимание сейчас уделяется поддержке больниц, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения зоны СВО.

Стратегический запас в Российском банке крови за последние три года вырос более чем вдвое. Сейчас его объем составляет 900 тысяч литров. И этого резерва, по словам экспертов, достаточно, чтобы обеспечить всех пациентов в случае чрезвычайных ситуаций.

Эти данные озвучили на Всероссийском форуме Службы крови, он сегодня проходит в Москве. Особое внимание сейчас уделяют поддержке больниц, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения зоны СВО.

«Мы активно взаимодействуем с Федеральным медико-биологическим агентством, с Минздравом и благодаря этой слаженной работе, внедрению новых разработок, своевременному оказанию помощи нашим бойцам нам удается спасать и возвращать к жизни 98% ребят после ранений», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

По словам участников форума, донорство среди россиян становится все более популярным. И особенно среди молодежи. И это касается не только добровольной сдачи крови. Постепенно растет и регистр доноров костного мозга. Сегодня в списке более 400 тысяч человек, которые уже сдали анализ на типирование клеток.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Семья оленеводов получила в подарок от Путина поездку на космодром «Восточный»
17:35
Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией
17:29
Спасение и возвращение к жизни: запас донорской крови в России вырос вдвое
17:15
«Не поднять балерину»: Наталья Подольская поделилась казусом с выступления
17:09
Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но уже вела их
17:04
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Лишают последнего»: Жанна Эппле попала в сети мошенников
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака