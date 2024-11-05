«Это очень страшно»: Инстасамка показала последствия пожара

На кадрах видно, что помещение сильно пострадало.

Певица и блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала последствия пожара в своей съемной квартире. Видео она опубликовала в TikTok.

На кадрах видно, что большая часть помещения сгорела, а вместе с ней и личные вещи певицы. Звезда, пережившая это трагическое событие, с трудом осознает масштаб утрат. Дарья по-прежнему пребывает в шоковом состоянии.

«Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно», — написала Зотеева в своем Telegram-канале.

Инстасамка поблагодарила спасателей, которые моментально приехали на место происшествия и сделали все возможное в кратчайшие сроки для спасения ее жилья. Она также выразила отдельную благодарность неравнодушным людям, с помощью которых уцелевшие вещи быстро удалось вынести на улицу. Она отметила, что одна возилась бы с этой задачей гораздо дольше, ведь в квартире было очень много вещей для концертов, а также ценных бумаг.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Двое человек самостоятельно покинули задымленную квартиру. Еще 14 жильцов дома вышли из здания из соображений безопасности. Пострадавших не было.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Пожар мог начаться с камина — он установлен в центре жилья. В случае, если удастся доказать, что он воспламенился из-за неисправности, то все расходы на ремонт придется взять на себя арендодателям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что группа «Ленинград» нуждается в Инстасамке.

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