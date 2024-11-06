Родила Раису Игоревну: певица Акула впервые стала мамой в 40 лет

Избранником звезды является композитор Игорь Бабаев.

Певица Оксана Почепа, более известная как Акула, впервые стала матерью в возрасте 40 лет. Об этом она рассказала в личном блоге в сети.

«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала Почепа.

Певица поблагодарила врачей, которые помогли малышке появиться на свет, ведь родить в таком не юном возрасте очень нелегко. Она выразила признательность всему медицинскому персоналу, который помогал ей в процессе, обеспечив максимально домашнюю и уютную атмосферу. Оксана отметила, что дорога к материнству была полна тревог и ожиданий, но все переживания забылись, когда она впервые увидела свою дочь.

Примечательно, что о долгожданной беременности поклонники узнали лишь в июле этого года, когда Акула появилась с уже хорошо выделяющимся животом на премии МУЗ-ТВ. Тогда же стало известно и о существовании любимого мужчины в жизни артистки. Отцом ее ребенка стал композитор Игорь Бабаев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Марго Робби родила первенца.