Ассоциация игр AISI официально признана незаконной на территории РФ

Генпрокуратура России официально признала деятельность неправительственной организации (НПО) из Лихтенштейна Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) незаконной на территории РФ.

Организация, которая по своей структуре напоминает спортивную версию игры «Что? Где? Когда?», объединяет более 200 участников. Ее деятельность признали незаконной из-за антироссийской пропаганды.

«Несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны. Задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России», — говорится на сайте прокуратуры.

Стоит отметить, что основатели российской версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов и Наталья Стеценко рассказали, что игры IAIS также незаконно используют их бренд на территории РФ.

«Эта организация на протяжении многих лет с момента своего создания незаконно использует названия „Что? Где? Когда?“, „Спортивное Что? Где? Когда?“, „Брэйн ринг“, проводит чемпионаты и турниры по этим играм. Мы не имеем никакого отношения к деятельности этой организации», — сказала руководитель пресс-службы «Игра-ТВ» в беседе с Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обновленную версию игры «Смута» представили на фестивале «1612».