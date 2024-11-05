Красивее и атмосфернее: обновленную версию игры «Смута» представили на фестивале «1612»

Совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу начала XVII века: российские разработчики представили обновленную версию компьютерной игры «Смута». Это наш ответ популярным зарубежным продуктам.

Презентация состоялась на фестивале «1612» в столице. Его гостями стали более трех тысяч человек. Для них провели исторические образовательные лекции, мастер-классы по ремеслам. Кроме того, посетители смогли попробовать блюда древней Руси. Все рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Оказывается, чтобы хорошо знать историю государства, достаточно погрузиться в виртуальную реальность. Обновленную отечественную видеоигру о смутном времени на Руси впервые презентуют на площадке «VK Play Арена».

Для геймеров это — отличная возможность на себе испытать обновленную версию игры «Смута», а также окунуться в тяжелое для страны время, увидев его глазами боярина Юрия Милославского, и почувствовать в многочисленных боях.

Российскую аction-RPG уже оценили любители жанра.

«Я лет семь, наверное, играл в Dota. Сейчас перестал. Много работы, семья, дети, все такое. Но в такую игрушечку я бы, наверное, дома поиграл. Правда, стало намного лучше. Очень классно. Мне нравится», — говорит Антон Стрельцов.

Проект «Смута» от российских разработчиков «Сайберия Нова» погружает во времена борьбы с польским игом. Игру выпустили в апреле этого года. Разработчики сделали ее еще более захватывающей и познавательной для пользователей.

«По факту был полный перезапуск озвучки. Был перезапуск боевой системы. Были доработаны, согласно всем отзывам, которые собирали, в том числе и на нашей площадке VK Play, от пользователей», — рассказывает руководитель VK Play Александр Михеев.

Игра стала динамичнее, улучшена детализация. Новая «Смута» — быстрее и умнее предыдущей версии. В день презентации обновлений главный разработчик тоже появился в образе из игры, которую создавали совместно с историками.

«Игра стала красивее, совершенно точно. Она на компьютерах средней конфигурации перестала тормозить. Повышен фрейм рейд», — говорит генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Крепости, экипировка стрельцов, наряды бояр и крестьянские рынки — геймеры словно совершают путешествие во времени и погружаются в атмосферу начала XVII века.

«Задумка игры — это прямо что-то с чем-то. Это наш ответ даже, возможно, Red Dead Redemption 2», — говорит Вероника Абдраимова.

«Игра интересная, атмосфера классная. Задания интересные. Диалоги классные. Озвучка больше всего нравится», — говорит Александра Брызгалова.

Площадка фестиваля «1612» как машина времени: оказаться в прошлом здесь можно не только виртуально, но и в реальности ощутить жизнь на Руси, какой она была несколько веков назад. Поучаствовать в старинных русских забавах, своими руками сплести обереги и игрушки. Здесь и чеканка монет, и игра в матрешки. Особо умелые собирают поленницу, так, чтобы не развалилась.

Главные герои фестиваля — Минин и Пожарский — тоже в деле: фотографируются со всеми желающими и вместе с экспертами знакомят с историей.

«Было очень много „Лжедмитриев“, и мать вообще не знает, кто вообще ее сын. Очень нравится спасибо!» — говорит Василина Куценко.

Такой игровой формат и сама видеоигра, по мнению организаторов фестиваля, помогут закрепить знание истории у молодого поколения. Официально обновление выйдет через два-три месяца.

На «Смуте» команда разработчиков «Сайберия Нова» останавливаться не собирается. В планах создать игру о казаках. Работа в этом направлении уже идет.