В чем-то он прав: жена рэпера Natan ответила на оскорбление
Жена рэпера Natan впервые прокомментировала измены мужа
Фото: Сандурская Софья/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Оказалось, что она не обиделась.
Жена рэпера Natan Анастасия Швецова ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. В частности она призналась: ее не задело то, что муж назвал ее змеей.
Оказалось, Швецова любит пресмыкающихся.
«Нормально. Наверное, потому что я очень люблю змей. И я сама себя так называю», — написала жена рэпера.
Анастасия отреагировала на оскорбление Natana.
Что касается измен, Швецова не принимает их близко к сердцу, так как уже какое-то время назад решила расстаться с мужем.
Анастасия добавила, что они разъехались еще в июне. Также она добавила, что Natan рассказал ей об изменах, когда вернулся в Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Natan признал свою вину и записал видеообращение к подписчикам.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
86%
0.51 106.89
0.75
Нашли ошибку?