В России ужесточат правила продажи автомобильных запчастей и масел

Эфирная новость 188 0

Контрафакт, доля которого достигает 50%, будут блокировать с помощью маркировки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России ужесточат правила продажи автомобильных запчастей и моторных масел. Как выяснили «Известия», инициативу прорабатывают из-за резко возросшего числа контрафактной продукции. Например, около половины моторных масел с этикетками ведущих зарубежных брендов оказываются подделками. Такие данные приводят участники рынка. В результате страдают добросовестные продавцы, а также качество ремонта и техобслуживания.

Многие агрегаты и узлы стали изнашиваться в два раза быстрее. А это ведет к дополнительным расходам и негативно сказывается на безопасности. Бороться с подделками предлагают уже проверенным методом — с помощью маркировки. Если товара нет в системе, то его будут блокировать прямо на кассе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предлагают вернуть обязательный техосмотр. Эксперты уверены, что это вполне назревшая мера. Поскольку средний возраст легковых машин заметно вырос. Сейчас он составляет 15 лет, а потому необходимо уделять особое внимание тормозам, электронике, рулевому управлению, ремням и подушкам безопасности.

Кроме того, обязательный осмотр предложили передать под контроль государства. Подобный опыт есть у Германии, где-ТО проводят аккредитованные экспертные организации

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском
9:04
Цистерна отходов: кто раскачивает обстановку в Сербии на фоне трагедии в Нови-Саде
8:50
Экс-министр обороны Израиля Галант рассказал о причинах своей отставки
8:38
Полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов
8:32
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нововоронеже
8:24
Финляндия может открыть границу с Россией уже этой зимой

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Утрата мобильности»: суд освободил от наказания главу «Биотэка» по болезни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака